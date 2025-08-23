О нас

Зеленский: Разработка гарантий безопасности будет готова в ближайшие дни

23 августа 2025 г. 15:57
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Как передает Report, об этом Зеленский написал на Х.

Зеленский подчеркнул, что Россия не показывает никаких намерений к миру, поэтому нужно давление для изменения ее позиции и "встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все вопросы".

В беседе со Схоофом Зеленский также обсудил потенциальные гарантии безопасности Украины.

"Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности", – сообщил он.

Также, по словам Зеленского, с главой правительства Нидерландов он говорил о совместных проектах и инвестициях в украинское оборонное производство, анонсировав "важные договоренности и встречу в ближайшее время".

Версия на азербайджанском языке Zelenski: Təhlükəsizlik zəmanətləri yaxın günlərdə hazır olacaq
Версия на английском языке Zelenskyy, Dutch premier mull security guarantees for Ukraine

