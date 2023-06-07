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Зеленский рассказал о темах разговора с Эрдоганом

Зеленский рассказал о темах разговора с Эрдоганом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему список потребностей для ликвидации последствия обрушения и прорыва Каховской ГЭС.
Другие страны
7 июня 2023 г. 18:35
Зеленский рассказал о темах разговора с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передал ему список потребностей для ликвидации последствия обрушения и прорыва Каховской ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.

"Вручили список неотложных нужд Украины для ликвидации последствий стихии", - написал украинский президент.

Зеленский заявил, что также рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях разрушения Каховской ГЭС и о рисках для Запорожской атомной электростанции в связи с этим.

По его словам, голос Турции важен, когда речь идет о решении конфликта, возвращении задержанных украинских граждан, в частности крымских татар, и о продолжении и расширении зерновой инициативы.

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