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Зеленский рассказал о сроках передачи истребителей F-16 Украине

Зеленский рассказал о сроках передачи истребителей F-16 Украине Президент Владимир Зеленский признался, что Украина рассчитывала получить от западных партнеров всего 12 американских истребителей F-16, а договориться удалось о передаче значительно большего количества самолетов.
Другие страны
23 августа 2023 г. 20:29
Зеленский рассказал о сроках передачи истребителей F-16 Украине

Президент Владимир Зеленский признался, что Украина рассчитывала получить от западных партнеров всего 12 американских истребителей F-16, а договориться удалось о передаче значительно большего количества самолетов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, соответствующее заявление президент Украины сделал на брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы 23 августа.

"Относительно F-16 - главного самолета нашего будущего флота, есть четкая договоренность с Данией, у нас будет 19 истребителей, они будут идти разными этапами... Относительно ситуации с Нидерландами. Мы договорились, что можем рассчитывать на 42 самолета, больше у них нет. Из них на 18-ти мы будем проходить обучение. Когда мы научимся летать, мы сможем получить эти 18 самолетов, - отметил Зеленский. - В целом это очень серьезное количество самолетов. Скажу вам откровенно, когда мы разговаривали с партнерами, то рассчитывали хотя бы на 12 самолетов".

Украинский лидер акцентировал внимание на том, что передача самолетов будет зависеть от подготовки пилотов и инфраструктуры:

"К сожалению, это будет не быстро, и это зависит от нас, потому что мы должны предоставить своих пилотов, специалистов, инженеров. Скажу вам так, пилотов обслуживают десятки специалистов. Поэтому нам важно всех ребят отобрать, отправить, я уже не говорю о переводчиках и так далее. Кроме того, нам надо подготовить инфраструктуру. Вы понимаете, что наша инфраструктура - не для F-16".

Также Зеленский сообщил о договоренностях с Грецией о предоставлении площадки для тренировки пилотов.

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