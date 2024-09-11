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Зеленский рассказал о новом мирном плане

Зеленский рассказал о новом мирном плане 18:58
Другие страны
11 сентября 2024 г. 19:30
Зеленский рассказал о новом мирном плане

Мирный план должен серьезно усилить Украину, в том числе по оружию, но пока документ проговаривается с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы.

Он подчеркнул, что мирный план, который планируется подготовить и представить перед вторым Саммитом мира, должен повлиять на РФ, чтобы она прекратила войну.

"Относительно плана победы буду последовательным - сначала проговариваем его с президентом Байденом", - сказал Зеленский.

По его словам, этот план в основном зависит от поддержки не только Вашингтона, но и других партнеров.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski yeni sülh planından danışıb

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