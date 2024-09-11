Зеленский рассказал о новом мирном плане

18:58

Мирный план должен серьезно усилить Украину, в том числе по оружию, но пока документ проговаривается с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы.

Он подчеркнул, что мирный план, который планируется подготовить и представить перед вторым Саммитом мира, должен повлиять на РФ, чтобы она прекратила войну.

"Относительно плана победы буду последовательным - сначала проговариваем его с президентом Байденом", - сказал Зеленский.

По его словам, этот план в основном зависит от поддержки не только Вашингтона, но и других партнеров.