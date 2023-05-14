О нас

Зеленский рассказал о необходимом Украине оружии для контрнаступления

Зеленский рассказал о необходимом Украине оружии для контрнаступления Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, достаточно ли уже Украина имеет оружия для совершения контрнаступательных действий.
Другие страны
14 мая 2023 г. 18:46
Зеленский рассказал о необходимом Украине оружии для контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, достаточно ли уже Украина имеет оружия для совершения контрнаступательных действий.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", глава украинского государства заявил, для этого необходимо осуществить еще несколько визитов.

"Необходимо осуществить еще несколько визитов в страны-партнеры, которые должны предоставить Украине необходимое вооружение и технику", - сказал В.Зеленский после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Еще несколько визитов, и все", - сказал он.

В данном контексте украинский лидер подчеркнул, что Германии стала второй после США страной по объемам оказанной поддержки.

"Украина будет делать все, чтобы Германия стала первой. ФРГ зарезервировала более 11 млрд евро на этот и последующие годы, чтобы продолжать поддержку безопасности Украины", - уточнил Владимир Зеленский.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynanın əks-hücum üçün kifayət qədər silaha malik olub-olmamasından danışıb

Другие новости из категории

Дубай возглавил мировой рейтинг по объему прямых иностранных инвестиций
Дубай возглавил мировой рейтинг по объему прямых иностранных инвестиций
14 мая 2023 г. 18:31
В Дубае начали испытания беспилотной электрической лодки
В Дубае начали испытания беспилотной электрической лодки
14 мая 2023 г. 18:04
Беларусь разместила тактические ракетные комплексы и РСЗО на западной границе
Беларусь разместила тактические ракетные комплексы и РСЗО на западной границе
14 мая 2023 г. 17:11
Зеленский: У Киева нет времени и сил для атак по территории России
Зеленский: У Киева нет времени и сил для атак по территории России
14 мая 2023 г. 16:40
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
Зеленский: Новый пакет военной помощи Киеву самый большой
Зеленский: Новый пакет военной помощи Киеву самый большой
14 мая 2023 г. 15:32
Шольц: Запад будет добиваться наказания России за действия в Украине
Шольц: Запад будет добиваться наказания России за действия в Украине
14 мая 2023 г. 14:57
Президент Сербии анонсировал кадровые перестановки в правительстве
Президент Сербии анонсировал кадровые перестановки в правительстве
14 мая 2023 г. 14:06
В Польше назвали дату поставок первых РСЗО HIMARS из США
В Польше назвали дату поставок первых РСЗО HIMARS из США
14 мая 2023 г. 13:30
Глава МИД Венгрии направился в Китай обсудить план урегулирования конфликта в Украине
Глава МИД Венгрии направился в Китай обсудить план урегулирования конфликта в Украине
14 мая 2023 г. 13:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi