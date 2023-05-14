Зеленский рассказал о необходимом Украине оружии для контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, достаточно ли уже Украина имеет оружия для совершения контрнаступательных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, достаточно ли уже Украина имеет оружия для совершения контрнаступательных действий.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", глава украинского государства заявил, для этого необходимо осуществить еще несколько визитов.

"Необходимо осуществить еще несколько визитов в страны-партнеры, которые должны предоставить Украине необходимое вооружение и технику", - сказал В.Зеленский после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Еще несколько визитов, и все", - сказал он.

В данном контексте украинский лидер подчеркнул, что Германии стала второй после США страной по объемам оказанной поддержки.

"Украина будет делать все, чтобы Германия стала первой. ФРГ зарезервировала более 11 млрд евро на этот и последующие годы, чтобы продолжать поддержку безопасности Украины", - уточнил Владимир Зеленский.