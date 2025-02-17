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Зеленский рассказал о договоренности по соглашению о недрах с Вэнсом

Зеленский рассказал о договоренности по соглашению о недрах с Вэнсом Президент Украины Владимир Зеленский достиг договоренности с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по доработке соглашения об использовании полезных ископаемых.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 22:14
Зеленский рассказал о договоренности по соглашению о недрах с Вэнсом

Президент Украины Владимир Зеленский достиг договоренности с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по доработке соглашения об использовании полезных ископаемых.

Как передает Report, об этом Зеленский заявил в ходе видеоконференции с журналистами, запись которой опубликована на YouTube-канале офиса президента Украины.

"Мы говорили, например, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, и он согласился, и я, что лучше разработать более детальный план, договор. И быстро это сделать", - рассказал политик.

Отметим, что Зеленский раскрыл детали обсуждения сделки по недрам Украины с представителями США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, гарантии безопасности для Киева должны быть обозначены даже на уровне меморандума об использовании украинских ресурсов.

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