Зеленский рассказал о договоренности по соглашению о недрах с Вэнсом

Президент Украины Владимир Зеленский достиг договоренности с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по доработке соглашения об использовании полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский достиг договоренности с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом по доработке соглашения об использовании полезных ископаемых.

Как передает Report, об этом Зеленский заявил в ходе видеоконференции с журналистами, запись которой опубликована на YouTube-канале офиса президента Украины.

"Мы говорили, например, с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, и он согласился, и я, что лучше разработать более детальный план, договор. И быстро это сделать", - рассказал политик.

Отметим, что Зеленский раскрыл детали обсуждения сделки по недрам Украины с представителями США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, гарантии безопасности для Киева должны быть обозначены даже на уровне меморандума об использовании украинских ресурсов.