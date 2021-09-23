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Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным, "когда он будет готов".
Другие страны
23 сентября 2021 г. 02:35
Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным
Владимир Зеленский и Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным, "когда он будет готов".

Как передает Report, так он ответил на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости, уходя из штаб-квартиры ООН.

"Когда он будет готов", - отметил Зеленский.

Политик также проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Кулеба также подчеркнул, что Киев готов ко встрече президентов двух стран, однако у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Putinlə nə vaxt görüşəcəyindən danışıb

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