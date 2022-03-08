Зеленский рассказал, готов ли он к компромиссу с Россией

Украина готова вести переговоры с Россией и искать компромиссы, но не готова капитулировать.

Украина готова вести переговоры с Россией и искать компромиссы, но не готова капитулировать.

Как сообщает Report со ссылкой на Сегодня.ua, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

На вопрос, готова ли Украина выполнять заявленные требования Кремля насчет отказа от НАТО, признания Крыма российским, а "ЛДНР" независимыми, Зеленский ответил: "Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции".

Как объяснил украинский президент, к капитуляции не готовы украинцы, избравшие его. При этом Зеленский добавил, что охладел к вопросу относительно возможного вступления Украины в НАТО.

"НАТО не готово принять Украину, Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина не хочет быть страной, которая "просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом".

"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", – сказал президент.

Как отметил глава украинского государства, ключевой вопрос – как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины.