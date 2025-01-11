Зеленский распорядился увеличить количество заказов БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить количество заказов дронов для военных, назвав это гарантией независимости.
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"Я поручил увеличить количество заказов дронов. Это уже выполняется. Наши арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость наших воинов", - отметил украинский лидер.
По словам Зеленского, общей задачей производителей оружия, чиновников и "всех, кто вовлечен", - сделать этот год "рекордным по дронам всех видов", а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии и другой необходимой техники.
Отметим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна должна произвести 30 тысяч БПЛА дальнего действия и 3 тысячи ракет в 2025 году.
По его словам, на оборону и безопасность Украины в 2025 году выделено в общей сложности 2 трлн 230 млрд гривен.