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Зеленский распорядился увеличить количество заказов БПЛА

Зеленский распорядился увеличить количество заказов БПЛА Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить количество заказов дронов для военных, назвав это гарантией независимости.
Другие страны
11 января 2025 г. 23:12
Зеленский распорядился увеличить количество заказов БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить количество заказов дронов для военных, назвав это гарантией независимости.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил на очередном заседании Ставки.

"Я поручил увеличить количество заказов дронов. Это уже выполняется. Наши арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость наших воинов", - отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, общей задачей производителей оружия, чиновников и "всех, кто вовлечен", - сделать этот год "рекордным по дронам всех видов", а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии и другой необходимой техники.

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна должна произвести 30 тысяч БПЛА дальнего действия и 3 тысячи ракет в 2025 году.

По его словам, на оборону и безопасность Украины в 2025 году выделено в общей сложности 2 трлн 230 млрд гривен.

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