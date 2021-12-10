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Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом обсудил его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос урегулирования конфликта в Украине и реформы.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 01:20
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом обсудил его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, вопрос урегулирования конфликта в Украине и реформы.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в социальной сети Twitter.

"Завершил полуторачасовой разговор с @POTUS (президентом США – ред.). Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал президент Украины.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что переговоры Зеленского и Байдена завершились, они длились примерно полтора часа.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Baydenlə danışıqların detallarını açıqlayıb

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