Зеленский: Путин хочет повторить сценарий Крыма, но на этот раз не получится

Российский президент Владимир Путин стремится повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение оккупированных территорий. Украина же готовится дать ответ, чтобы не допустить разделения страны.

Российский президент Владимир Путин стремится повторить сценарий Крыма, пытаясь обменять паузу в войне на сохранение оккупированных территорий. Украина же готовится дать ответ, чтобы не допустить разделения страны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

"Контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно - на разных уровнях, - и мы не делаем все публичным. Тактику Путина все хорошо видят", - отметил президент.

По его словам, глава Кремля "боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них".

"Он хочет обменять паузу в войне, в убийствах на легализацию оккупации нашей земли - хочет уже второй раз получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым, и это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях", - добавил Зеленский.

Напомним, что аннексия украинских Автономной Республики Крым и города Севастополя была проведена Россией в феврале-марте 2014 года и не была признана большей частью международного сообщества.