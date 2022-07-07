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Зеленский провел встречу с сенаторами США

Зеленский провел встречу с сенаторами США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем во время их визита в Киев, сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.
Другие страны
7 июля 2022 г. 18:03
Зеленский провел встречу с сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем во время их визита в Киев, сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что двухпалатная и двухпартийная поддержка США очень важна для Украины.

По словам президента, сейчас Украина нуждается в помощи Конгресса в вопросе поставок современных систем ПВО для обеспечения безопасности мирного населения.

"Сейчас первоочередная задача, чтобы к 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться домой, а дети и студенты - пойти в школы и университеты", - подчеркнул президент.

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