Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили войну в Украине, а также переговоры с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили войну в Украине, а также переговоры с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает Twitter Владимира Зеленского.

"Провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к достижению мира в Украине и Европе", - отметил президент Украины.

Напомним, что ранее Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом. Французский президент также подчеркнул сотрудничество Франции с Украиной в расследовании предполагаемых военных преступлений.