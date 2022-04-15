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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили войну в Украине, а также переговоры с Россией.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 03:16
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили войну в Украине, а также переговоры с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает Twitter Владимира Зеленского.

"Провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к достижению мира в Украине и Европе", - отметил президент Украины.

Напомним, что ранее Макрон отказался называть войну РФ против Украины геноцидом. Французский президент также подчеркнул сотрудничество Франции с Украиной в расследовании предполагаемых военных преступлений.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski və Makron arasında telefon danışığı olub

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