Президент Украины провел заседание Ставки и анонсировал важные изменения в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждена ситуация на фронте и переход украинских Воздушных сил на новые самолеты.
Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.
Максимальное внимание участники Ставки уделили вопросам относительно наступательных действий и обеспечения фронта оружием и всем необходимым.
Кроме того, одной из тем на ставке стала разработка программы перехода украинского войска на перспективные типы самолетов.
Президент Украины уточнил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий планируют рассмотреть на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.
На заседании также обсудили реализацию плана защиты критической и энергетической инфраструктуры и подготовку Украины к предстоящей зиме.