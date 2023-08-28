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Президент Украины провел заседание Ставки и анонсировал важные изменения в ВСУ

Президент Украины провел заседание Ставки и анонсировал важные изменения в ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В частности, на нем обсудили ситуацию на фронте и переход украинских Воздушных сил на новые самолеты.
Другие страны
28 августа 2023 г. 19:51
Президент Украины провел заседание Ставки и анонсировал важные изменения в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждена ситуация на фронте и переход украинских Воздушных сил на новые самолеты.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Максимальное внимание участники Ставки уделили вопросам относительно наступательных действий и обеспечения фронта оружием и всем необходимым.

Кроме того, одной из тем на ставке стала разработка программы перехода украинского войска на перспективные типы самолетов.

Президент Украины уточнил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий планируют рассмотреть на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

На заседании также обсудили реализацию плана защиты критической и энергетической инфраструктуры и подготовку Украины к предстоящей зиме.

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