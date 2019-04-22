Зеленский провёл первый зарубежный разговор после выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провёл первый зарубежный разговор после окончания второго тура президентских выборов.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", уточняется, что Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Детали разговора не приводятся.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг вместе с польским лидером Анджеем Дудой и главой Европейского совета Дональдом Туском поздравили Владимира Зеленского с лидерством на выборах президента Украины.