Зеленский провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем

Украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Как сообщает Report, об этом украинский лидер написал в Twitter.

"Продолжил диалог с президентами Еврокомиссии и Совета Европы. Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за положительное мнение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Украина продолжит курс на проевропейские реформы", - говорится в сообщении.

"Накануне исторического заседания Совета Европы 23-24 июня мы договорились с Шарлем Мишелем о шагах, которые необходимо предпринять. Мы благодарим лидеров ЕС за веру в будущее Украины в Европе", - заявил президент Украины.