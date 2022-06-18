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Зеленский провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем

Зеленский провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем Украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.
Другие страны
18 июня 2022 г. 01:36
Зеленский провел переговоры с Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем

Украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Как сообщает Report, об этом украинский лидер написал в Twitter.

"Продолжил диалог с президентами Еврокомиссии и Совета Европы. Поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за положительное мнение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата. Украина продолжит курс на проевропейские реформы", - говорится в сообщении.

"Накануне исторического заседания Совета Европы 23-24 июня мы договорились с Шарлем Мишелем о шагах, которые необходимо предпринять. Мы благодарим лидеров ЕС за веру в будущее Украины в Европе", - заявил президент Украины.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ursula fon der Leyen və Şarl Mişellə danışıb

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