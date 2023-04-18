Зеленский проинформировал спикера Палаты представителей США об оборонных нуждах Украины

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление президента Украины.

Во время разговора украинский лидер рассказал Маккарти о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойной артиллерии, ПВО и авиации.

"Обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Пригласил Кевина Маккарти посетить Украину", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее группа конгрессменов-республиканцев подала в Палату представителей США резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине.