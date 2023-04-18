Зеленский проинформировал спикера Палаты представителей США об оборонных нуждах Украины

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти.
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Во время разговора украинский лидер рассказал Маккарти о ходе боевых действий и о насущных оборонных нуждах Украины в бронетехнике, дальнобойной артиллерии, ПВО и авиации.
"Обсудили необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ. Пригласил Кевина Маккарти посетить Украину", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее группа конгрессменов-республиканцев подала в Палату представителей США резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине.