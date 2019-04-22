Зеленский продолжает лидировать на выборах после обработки 80% бюллетеней - ОБНОВЛЕНО - 4

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по итогам обработки 79.66% бюллетеней набирает 73,07% голосов, действующий президент Петр Порошенко - 24,59%.

Как передаёт Report со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, за Зеленского проголосовали свыше 10,8 млн. человек, за Порошенко - более 3,6 млн.

По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

*** 05:31

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала две трети (66.74%) бюллетеней во втором туре президентских выборов.

Как передаёт Report со ссылкой на соответствующие данные ЦИК, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 73,01% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко - 24,65%.

Отметим, что 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

*** 04:08

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73.04% голосов.

Как передаёт Report, соответствующие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины после обработки 49.57% бюллетеней.

Согласно данным ЦИК, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24.63% избирателей.

Отметим, что 2.33% бюллетеней признаны недействительными.

*** 02:47

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский почти в три раза опережает действующего главу государства Петра Порошенко после обработки 31.39% бюллетеней.

Как передаёт Report, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Согласно информации ЦИК, Зеленский набирает 73.16% голосов, а Порошенко - 24.50%.

*** 01:51

Согласно данным онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, после обработки 17.53% бюллетеней на выборах нового президента страны продолжает лидировать Владимир Зеленский.

Как передаёт Report со ссылкой на данные ЦИК, разрыв между ним и Петром Порошенко несколько возрос.

Так, Зеленский сейчас набирает 73.31%, в то время как Порошенко - 24.35%.

После обработки 1,61% протоколов у кандидатов было 70,94% и 26,71% соответственно.

Напомним, в это воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов.