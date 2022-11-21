Зеленский призвал западные страны принять Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западные страны принять Киев в НАТО и ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава государства сказал, выступая по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.

"Все вы видите, на сколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина, все вы видите на сколько важно то что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Я призываю вас поддержать наши заявки на членство в ЕС и альянс", - сказал Зеленский.

Президент Украины призвал страны Запада делать для этого "все от них зависящее", в том числе ввести новые санкции против РФ и начать реализацию его "формулы мира".

Зеленский также вновь попросил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны и финансовую поддержку.