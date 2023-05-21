Зеленский призвал Японию и Южную Корею передавать Украине оружие

Украина хотела бы, чтобы Япония и Южная Корея смогли отправлять летальное оружие, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

Украина хотела бы, чтобы Япония и Южная Корея смогли отправлять летальное оружие, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Япония и Южная Корея предоставили Украине летальное оружие, но он понимает, что "есть законодательные и конституционные трудности".

Президент отметил, что в отношении дипломатического давления на Россию и отдельных форматов дипломатического решения войны в Украине "главным является уважение к Уставу ООН и международному праву".

"Россия не имеет никаких шансов на любые дипломатические пути, пока ее войска находятся на нашей территории, нарушая нашу территориальную целостность и суверенитет... Мы все понимаем, что никто не будет иметь ничего общего с Россией, пока ее войска находятся на территории Украины", сказал президент.