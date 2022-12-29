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Зеленский призвал украинцев поддерживать друг друга

Зеленский призвал украинцев поддерживать друг друга Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев поддерживать друг друга: мы не потеряли человечность, хоть и пережили страшные месяцы.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 05:15
Зеленский призвал украинцев поддерживать друг друга

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев поддерживать друг друга: мы не потеряли человечность, хоть и пережили страшные месяцы.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Что бы ни происходило и что бы ни было у вас на душе - поддерживайте друг друга. Обязательно", - сказал президент Украины.

Зеленский призвал украинцев находить время, чтобы сказать теплые слова людям, которые рядом.

"Даже, если это не близкие вам люди... Находите возможность и момент, чтобы поблагодарить за работу. Похвалить за то или иное усилие, за заботу... Если вы знаете, что человек ждет сына или дочь с войны, то уделяйте внимание..., помогайте. Чаще обнимайте родных, чаще говорите друзьям, как вы их цените, чаще поддерживайте коллег, чаще благодарите родителей, чаще радуйтесь детям и не забывайте звонить, когда родные ждут, чтобы просто услышать, как вы...", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что не стоит сейчас терять связь с друзьями и знакомыми, и призвал поддерживать тех, кто воюет за Украину.

"Наше с вами внимание к другим, когда его может не хватать от кого-то из родных – по разным причинам, – наши с вами слова, которые могут согреть тех, кто рядом, когда события слишком холодные, и наша с вами забота друг о друге, когда обстоятельства испытывают, – все это тоже наша общая защита", - считает Зеленский.

Он призвал граждан заботиться об Украине, ценить друг друга и делать все, чтобы помочь украинским воинам.

"Мы не потеряли нашей человечности, хоть и пережили страшные месяцы. И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski ölkə vətəndaşlarına müharibə ilə bağlı çağırış edib

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