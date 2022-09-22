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Зеленский призвал участников Генассамблеи ООН признать РФ государством-спонсором терроризма

Зеленский призвал участников Генассамблеи ООН признать РФ государством-спонсором терроризма Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал участников к признанию России государством-спонсором терроризма.
Другие страны
22 сентября 2022 г. 04:11
Зеленский призвал участников Генассамблеи ООН признать РФ государством-спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал участников к признанию России государством-спонсором терроризма.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в своем видеообращении глава государства, обратив внимание на элементы глобальной безопасности, которые РФ подорвала за время войны, в частности: продовольственная, радиационная, энергетическая, мореплавания и безопасность от оружия массового поражения.

Он отметил, что в настоящее время Украина восстанавливает безопасность мореходства и продовольственную безопасность. При этом, поблагодарил генсека ООН за личную вовлеченность, добавив, что ряд европейский, африканских и азиатских стран уже получили украинскую агропродукцию.

В ближайшей перспективе, по словам президента, необходимо увеличить снабжение этих государств морем как на условиях рынка, так и в рамках продовольственной программы ООН.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski BMT Baş Assambleyasını Rusiyanı terrorizmin sponsoru kimi tanımağa çağırıb

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