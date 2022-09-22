Зеленский призвал участников Генассамблеи ООН признать РФ государством-спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал участников к признанию России государством-спонсором терроризма.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал участников к признанию России государством-спонсором терроризма.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в своем видеообращении глава государства, обратив внимание на элементы глобальной безопасности, которые РФ подорвала за время войны, в частности: продовольственная, радиационная, энергетическая, мореплавания и безопасность от оружия массового поражения.

Он отметил, что в настоящее время Украина восстанавливает безопасность мореходства и продовольственную безопасность. При этом, поблагодарил генсека ООН за личную вовлеченность, добавив, что ряд европейский, африканских и азиатских стран уже получили украинскую агропродукцию.

В ближайшей перспективе, по словам президента, необходимо увеличить снабжение этих государств морем как на условиях рынка, так и в рамках продовольственной программы ООН.