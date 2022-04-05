Зеленский: Совбез ООН надо переформатировать и устранить Россию, или распустить

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во вторник по видеосвязи в ходе своего выступления в Совбезе ООН.

"Сейчас мы нуждаемся в решении Совета безопасности ООН для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: либо устранить Россию как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны... или покажите, как можно переформатироваться и работать реально ради мира. Или, если ваш действующий формат безальтернативен и выхода просто нет, то дальше только самороспуск. Убежден, что вы способны обойтись без третьего варианта", - сказал Зеленский.