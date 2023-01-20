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Зеленский призвал "Рамштайн" предоставить Украине самолеты F-16

Зеленский призвал "Рамштайн" предоставить Украине самолеты F-16 Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников встречи в формате "Рамштайн" предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.
Другие страны
20 января 2023 г. 15:59
Зеленский призвал Рамштайн предоставить Украине самолеты F-16

Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников встречи в формате "Рамштайн" предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский сказал во время онлайн-обращения в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"), которое проходит на авиабазе в Германии.

Он поблагодарил за единство, диалог и формат сотрудничества с Украиной в рамках "Рамштайн" и выразил уверенность, что это единство станет еще сильнее.

"У нас много времени? Нет! Террор не допускает обсуждений. Террор, сжигающий город за городом, становится дерзким, когда они (россияне) чувствуют, что у защитников свободы заканчивается оружие против него. Война, начатая Россией, не позволяет задержек. Я могу поблагодарить вас сотни раз, и это будет абсолютно справедливо и честно, если говорить о том, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Все из нас могут говорить тысячи слов во время дискуссий, но я не могу заменить словами оружие, которое необходимо против российской артиллерии, или ракеты противовоздушной обороны, которые нужны для защиты людей от российских воздушных ударов", - подчеркнул Зеленский.

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Версия на английском языке Zelenskyy urges Ramstein summit participants to provide Ukraine with F-16 aircraft

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