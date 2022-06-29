Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию "террористическим государством" и исключить ее из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию "террористическим государством" и исключить ее из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом.

Как передает Report , об этом заявил Зеленский во вторник во время выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе Украины для рассмотрения вопроса ракетных обстрелов

"У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер", - сказал он. "Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН", - заявил украинский президент.

"Она (Россия) продолжает участвовать в деятельности специализированных организаций ООН и даже пользуется привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое Россия занимает только из-за близорукости политиков по окончании холодной войны", - утверждал Зеленский.

Украинский обвинил Россию в "терроризме" в связи с пожаром в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию. "Мы должны привлечь ее (Россию) к ответственности за терроризм", - заявил Зеленский, призвав к созданию "трибунала" для России. "Необходимо дать правовую оценку понятия "государственный терроризм" на уровне ООН, все действия Россию должны получить правовую оценку и глобальные санкции за факт, что Россия разрушает мировой правовой порядок", - заявил он.

Зеленский предложил ООН направить специального представителя ее генерального секретаря либо полномочную комиссию, чтобы установить обстоятельства событий в Кременчуге, который он назвал "террористическим актом".