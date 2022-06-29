О нас

Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН

Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию "террористическим государством" и исключить ее из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом.
Другие страны
29 июня 2022 г. 01:27
Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию "террористическим государством" и исключить ее из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом.

Как передает Report, об этом заявил Зеленский во вторник во время выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе Украины для рассмотрения вопроса ракетных обстрелов

"У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер", - сказал он. "Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН", - заявил украинский президент.

"Она (Россия) продолжает участвовать в деятельности специализированных организаций ООН и даже пользуется привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое Россия занимает только из-за близорукости политиков по окончании холодной войны", - утверждал Зеленский.

Украинский обвинил Россию в "терроризме" в связи с пожаром в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию. "Мы должны привлечь ее (Россию) к ответственности за терроризм", - заявил Зеленский, призвав к созданию "трибунала" для России. "Необходимо дать правовую оценку понятия "государственный терроризм" на уровне ООН, все действия Россию должны получить правовую оценку и глобальные санкции за факт, что Россия разрушает мировой правовой порядок", - заявил он.

Зеленский предложил ООН направить специального представителя ее генерального секретаря либо полномочную комиссию, чтобы установить обстоятельства событий в Кременчуге, который он назвал "террористическим актом".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyanı BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı səlahiyyətlərdən məhrum etməyə çağırıb

Самое важное

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей
28 июня 2022 г. 16:34
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
Обнародован график приема граждан в Администрации президента в июле
28 июня 2022 г. 11:56
Журналисты побывали на малой гидроэлектростанции Кяльбаджар-1
ФотоЖурналисты побывали на малой гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1"
28 июня 2022 г. 10:31
В Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
ФотоВ Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
27 июня 2022 г. 16:34
Заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
ФотоЗаложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
27 июня 2022 г. 15:43
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
27 июня 2022 г. 12:50
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
27 июня 2022 г. 12:43
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
27 июня 2022 г. 12:05
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
27 июня 2022 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi