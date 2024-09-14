Зеленский призвал конгрессменов США ускорить поставки оружия для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении украинского лидера в Telegram.

"Провел встречу с делегацией конгрессменов США. Важно на всех уровнях держать партнеров полностью информированными о наших потребностях, о наших позициях. Критически важно, чтобы все, особенно такие государства, как Соединенные Штаты, действительно оперативно реализовывали наши договоренности", - сказал Зеленский.

По его словам, любая задержка военных пакетов оказывает негативное влияние на фронте.