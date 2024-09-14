О нас

Зеленский призвал конгрессменов США ускорить поставки оружия для ВСУ

Зеленский призвал конгрессменов США ускорить поставки оружия для ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 23:56
Зеленский призвал конгрессменов США ускорить поставки оружия для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении украинского лидера в Telegram.

"Провел встречу с делегацией конгрессменов США. Важно на всех уровнях держать партнеров полностью информированными о наших потребностях, о наших позициях. Критически важно, чтобы все, особенно такие государства, как Соединенные Штаты, действительно оперативно реализовывали наши договоренности", - сказал Зеленский.

По его словам, любая задержка военных пакетов оказывает негативное влияние на фронте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi