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Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы

Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы Сложившаяся геополитическая ситуация демонстрирует необходимость создать Вооруженные силы Европы.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 14:10
Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы

Сложившаяся геополитическая ситуация демонстрирует необходимость создать Вооруженные силы Европы.

Как передает Report, об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я верю в Европу. И вы должны верить. И я призываю вас действовать ради себя и ради Европы - людей Европы, ваших народов, ваших домов, ваших детей и нашего общего будущего", - отметил Зеленский.

По его словам, Европа должна стать самодостаточной и объединить свою силу с Украиной.

"Многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные вооруженные силы - Армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы", - добавил он.

Также глава государства обратился к генсеку НАТО Марку Рютте, отметив, что такие Вооруженные силы не станут заменой Альянса.

"Речь идет о том, чтобы сделать вклад Европы в наше партнерство равным вкладу Америки. И нам нужен тот же подход, когда речь идет о дипломатии - совместной работе во имя мира", - уточнил он.

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