Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать "формулу мира", предложенную Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генеральную ассамблею ООН поддержать "формулу мира", голосование за которую запланировано на 23 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генеральную ассамблею ООН поддержать "формулу мира", голосование за которую запланировано на 23 февраля.

Как передает Report, об этом отмечается на Twitter главы государства.

"Генеральная Ассамблея ООН возобновила свою работу, и будет рассматривать вопросы всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности. Мы призываем каждое ответственное государство-член поддержать резолюцию завтра", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время специального заседания Генеральная ассамблея ООН рассмотрит "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.