Зеленский призвал ЕС к полному эмбарго на нефть и газ из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности во введении нефтяного эмбарго против России и ждет этого решения в ближайшем санкционном пакете.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности во введении нефтяного эмбарго против России и ждет этого решения в ближайшем санкционном пакете.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом президент сказал журналистам в Киеве после встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго на нефть и газ. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым", - заявил президент.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго", - заявил он, добавив в качестве примера успешное введение запрета на экспорт российского угля.

"Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии его отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", - отметил Зеленский.