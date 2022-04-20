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Зеленский призвал ЕС к полному эмбарго на нефть и газ из России

Зеленский призвал ЕС к полному эмбарго на нефть и газ из России Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности во введении нефтяного эмбарго против России и ждет этого решения в ближайшем санкционном пакете.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 20:07
Зеленский призвал ЕС к полному эмбарго на нефть и газ из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности во введении нефтяного эмбарго против России и ждет этого решения в ближайшем санкционном пакете.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом президент сказал журналистам в Киеве после встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго на нефть и газ. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым", - заявил президент.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго", - заявил он, добавив в качестве примера успешное введение запрета на экспорт российского угля.

"Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии его отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", - отметил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Aİ-ni Rusiyaya qarşı tam embarqo tətbiq etməyə çağırıb

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