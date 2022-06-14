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Зеленский призвал Данию поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС

Зеленский призвал Данию поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Дания должна проявить солидарность с Украиной не только в поставках оружия, но и поддержать предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Другие страны
14 июня 2022 г. 20:39
Зеленский призвал Данию поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Дания должна проявить солидарность с Украиной не только в поставках оружия, но и поддержать предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский заявил в интервью для датских СМИ.

"Конечно, мы хотим больше, но я ничего плохого не могу сказать о правительстве Дании в отношении военной поддержки. Есть один фактор важный, где Дания будет играть одну из ключевых ролей, - это европейская перспектива для нашей страны, а именно кандидатство в члены Европейского союза. Тут я бы очень хотел, чтобы Дания была такой же мощной и объединенной с другими европейскими странами по нашему членству в ЕС", - отметил он.

По его словам, в Дании есть скепсис по поводу вступления Украины в ЕС.

"То, что выглядит в Европе техническим, например, кандидатство, в Украине выглядит по-другому. Для нас это один из факторов мотивации нашего народа и армии, а значит один из ключевых факторов объединения нашего народа против агрессии России. Поэтому я бы очень хотел, чтобы тут Дания не была сдержанной, а поддержала кандидатство для Украины, это очень важно", - добавил Зеленский.

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