Зеленский принял участие в открытии нового здания посольства Украины в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии открытия нового здания посольства своей страны в Анкаре.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии открытия нового здания посольства своей страны в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в церемонии присутствовала также супруга украинского лидера Елена Зеленская.

Зеленский объявил, что возглавит дипмиссию новый посол Нариман Джелял.

"Для меня честь прибыть в Турцию по приглашению президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Это важный, официальный визит делегации нашей в такие моменты испытаний", - сказал Зеленский во время церемонии открытия.

Зеленский подчеркнул, что на предстоящей сегодня встрече с президентом Турции основной темой переговоров станет война между РФ и Украиной, в частности вопросы обмена пленными, продовольственной безопасности и территориальной целостности. По его словам, Украина хочет окончания войны, но это должно основываться на гарантиях безопасности.

"Мы ожидаем этих гарантий от всего Запада, включая США, Европейский Союз и Турцию", - сказал украинский лидер, отметив, что эти вопросы также будут обсуждаться с Эрдоганом.

По информации СМИ, сразу после церемонии Зеленский отправился в президентский комплекс для встречи с Эрдоганом.