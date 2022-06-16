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Зеленский принял приглашения на саммиты НАТО и G7

Зеленский принял приглашения на саммиты НАТО и G7 Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что он принял приглашения принять участие в саммите Группы семи в Германии и в саммите НАТО в Мадриде.
Другие страны
16 июня 2022 г. 08:53
Зеленский принял приглашения на саммиты НАТО и G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что он принял приглашения принять участие в саммите Группы семи в Германии и в саммите НАТО в Мадриде.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в социальной сети Twitter.

"С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях от федерального канцлера Олафа Шольца - в саммите G7 в Германии, от генсека НАТО Йенса Столтенберга - в саммите НАТО в Мадриде", - написал он.

Президент Украины не сообщил, намерен ли он лично присутствовать на обоих встречах, либо принять участие в них в режиме видеоконференции.

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Версия на английском языке Zelenskyy accepts invitations to NATO and G7 summits
Версия на азербайджанском языке Zelenski NATO və "G7" sammitlərinə dəvətləri qəbul edib

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