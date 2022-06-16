Зеленский принял приглашения на саммиты НАТО и G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что он принял приглашения принять участие в саммите Группы семи в Германии и в саммите НАТО в Мадриде.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что он принял приглашения принять участие в саммите Группы семи в Германии и в саммите НАТО в Мадриде.

Как передает Report , об этом Зеленский написал в социальной сети Twitter.

"С благодарностью принял приглашение партнеров принять участие в ключевых международных мероприятиях от федерального канцлера Олафа Шольца - в саммите G7 в Германии, от генсека НАТО Йенса Столтенберга - в саммите НАТО в Мадриде", - написал он.

Президент Украины не сообщил, намерен ли он лично присутствовать на обоих встречах, либо принять участие в них в режиме видеоконференции.