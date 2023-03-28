Зеленский примет участие во втором Саммите за демократию

Украина на этой неделе примет участие в Саммите за демократию по инициативе президента США Джо Байдена.

Украина на этой неделе примет участие в Саммите за демократию по инициативе президента США Джо Байдена.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на вечернее обращение президента страны Владимира Зеленского.

"Уже готовимся к важному международному событию, которое состоится на этой неделе по инициативе президента Байдена и Соединенных Штатов. Саммит за демократию. Украина примет участие. Наша позиция в поддержку свободы прозвучит, как всегда, прочно", - сказал Зеленский.

Отметим, что 29 и 30 марта США организуют второй Саммит демократии для обсуждения вызовов, с которыми сталкивается демократия в мире, и способов противостояния автократическим режимам.

Во втором саммите примут участие новые участники - представители Коста-Рики, Нидерландов, Южной Кореи и Замбии. Всего во встрече ожидается участие около 20 стран.