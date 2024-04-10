Зеленский пригласил премьер-министра Индии на саммит по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Зеленский передал приглашение премьеру Моди посетить саммит, чтобы сыграть одну из ведущих ролей на нем", - сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу Times Now.

Министр добавил, что военные действия в Украине продлятся "столько, сколько нужно, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность" страны.