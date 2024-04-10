О нас

Зеленский пригласил премьер-министра Индии на саммит по Украине

Зеленский пригласил премьер-министра Индии на саммит по Украине Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 13:31
Зеленский пригласил премьер-министра Индии на саммит по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Зеленский передал приглашение премьеру Моди посетить саммит, чтобы сыграть одну из ведущих ролей на нем", - сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу Times Now.

Министр добавил, что военные действия в Украине продлятся "столько, сколько нужно, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность" страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi