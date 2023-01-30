Зеленский пригласил новоизбранного президента Чехии посетить Украину

Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Чехии с победой на выборах и пригласил посетить Украину.

Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Чехии с победой на выборах и пригласил посетить Украину.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter главы государства.

"Лично поздравил Петера Павела с победой на выборах президента Чехии. Поблагодарил его и чешский народ за непоколебимую поддержку. Пригласил его посетить Украину", - написал Зеленский.

Напомним, на президентских выборах в Чехии победил Петр Павел, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Кроме того, новоизбранный президент подтвердил, что собирается весной приехать в Украину.