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Зеленский пригласил новоизбранного президента Чехии посетить Украину

Зеленский пригласил новоизбранного президента Чехии посетить Украину Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Чехии с победой на выборах и пригласил посетить Украину.
Другие страны
30 января 2023 г. 07:15
Зеленский пригласил новоизбранного президента Чехии посетить Украину

Владимир Зеленский поздравил новоизбранного президента Чехии с победой на выборах и пригласил посетить Украину.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter главы государства.

"Лично поздравил Петера Павела с победой на выборах президента Чехии. Поблагодарил его и чешский народ за непоколебимую поддержку. Пригласил его посетить Украину", - написал Зеленский.

Напомним, на президентских выборах в Чехии победил Петр Павел, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Кроме того, новоизбранный президент подтвердил, что собирается весной приехать в Украину.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Çexiyanın yeni Prezidentini Ukraynaya səfərə dəvət edib

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