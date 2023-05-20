Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Японию, чтобы лично присутствовать на саммите Группы семи (G7), который проходит в Хиросиме.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Японию, чтобы лично присутствовать на саммите Группы семи (G7), который проходит в Хиросиме.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Согласно МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский "выразил желание лично участвовать в саммите", и правительство Японии приняло это предложение.