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Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Японию, чтобы лично присутствовать на саммите Группы семи (G7), который проходит в Хиросиме.
Другие страны
20 мая 2023 г. 11:05
Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл в Японию, чтобы лично присутствовать на саммите Группы семи (G7), который проходит в Хиросиме.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Согласно МИД Японии, изначально украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн. Такая договоренность была достигнута в ходе визита премьер-министра Фумио Кисиды в Киев в марте. Однако затем Зеленский "выразил желание лично участвовать в саммите", и правительство Японии приняло это предложение.

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