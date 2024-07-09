Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в саммите НАТО.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Перед началом саммита Зеленский возложил венки к памятнику жертвам Голодомора и встретился с местным украинским сообществом.

Отметим, что в Вашингтоне с 9 по 11 июля состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов на нем станет поддержка Украины. В частности, ожидается решение об усилении украинского ПВО.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на саммите планируется согласовать масштабный пакет помощи для Украины.