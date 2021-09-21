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Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Другие страны
21 сентября 2021 г. 02:29
Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Президентский самолет совершил посадку в Нью-Йорке", - сказал Никифоров агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, выступление президента Украины ожидается в среду, 22 сентября, около 16.40 по местному времени.

В рамках визита запланировано выступление Зеленского на Генассамблее ООН, ряд двусторонних и многосторонних встреч главы государства и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Президент Украины встретится и с генеральным секретарем ООН, и с генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам ", - заявил глава МИД Украины.

Во вторник, 21 сентября, у Зеленского запланирована встреча с президентами Польши, Молдовы и Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski BMT Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka gedib

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