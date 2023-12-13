Зеленский прибыл в Норвегию для встречи с лидерами скандинавских стран

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии. В Осло он примет участие в саммите Украина-Северная Европа.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии. В Осло он примет участие в саммите Украина-Северная Европа.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсетях.

Зеленский в рамках визита встретится с главами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции, а также с норвежским королем Харальдом V.

В ходе совместной пресс-конференции президента Украины и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре было объявлено, что норвежская сторона выделит Киеву около 3 млрд крон (272,8 млн долларов) помощи.