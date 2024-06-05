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Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром Аль-Тани

Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром Аль-Тани Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром Тамимом бин Хамадом аль-Тани.
Другие страны
5 июня 2024 г. 19:23
Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром Аль-Тани

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль-Тани.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность", - написал Зеленский.

Зеленский также отметил, что намерен обсудить с эмиром Катара ряд двусторонних вопросов в сфере экономического сотрудничества и безопасности.

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Версия на английском языке Ukrainian President visiting Qatar to hold talks with Emir Al-Thani
Версия на азербайджанском языке Zelenski Əmir Əl-Tani ilə danışıqlar aparmaq üçün Qətərdə səfərdədir

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