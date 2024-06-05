Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром Аль-Тани

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром Тамимом бин Хамадом аль-Тани.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль-Тани.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность", - написал Зеленский.

Зеленский также отметил, что намерен обсудить с эмиром Катара ряд двусторонних вопросов в сфере экономического сотрудничества и безопасности.