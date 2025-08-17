Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании коалиции желающих

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру Еврокомиссии в Брюсселе, где его встретила президент Урсула фон дер Ляйен.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", перед началом встречи они сделали официальное фото, пожав руки друг другу.

Ожидается, что по результатам лидеры выйдут к прессе.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил журналистам, что по итогам встречи Зеленского с фон дер Ляйен запланирован выход к прессе. После этого они примут участие в онлайн-заседании лидеров Коалиции желающих.