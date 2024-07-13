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Зеленский прибыл с визитом в Ирландию

Зеленский прибыл с визитом в Ирландию Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в международном аэропорту "Шеннон" в Ирландии по дороге из США, где он принял участие в саммите НАТО.
Другие страны
13 июля 2024 г. 17:28
Зеленский прибыл с визитом в Ирландию

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в международном аэропорту "Шеннон" в Ирландии по дороге из США, где он принял участие в саммите НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил телеканал RTÉ.

В аэропорту его встретил премьер Ирландии Саймон Гаррис.

В ходе двусторонней встречи Зеленский и Гаррис обсудят войну в Украине.

"Гаррис подтвердит поддержку Ирландией стремления Украины присоединиться к ЕС и предложит помощь тысячам украинских детей, принудительно депортированных в Россию и Беларусь с начала войны. Он подтвердит членство Ирландии в международной коалиции, призывающей вернуть около 20 тыс. детей на родину", - сообщает телеканал.

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