О нас

Зеленский предупредил украинцев о вбросах из России

Зеленский предупредил украинцев о вбросах из России Российская пропаганда массово распространяет сообщения о повышенной угрозе ударов по территории Украины, совершая информационный террор. Но украинцы не должны доверять и подыгрывать ему.
Другие страны
17 июля 2022 г. 02:06
Зеленский предупредил украинцев о вбросах из России

Российская пропаганда массово распространяет сообщения о повышенной угрозе ударов по территории Украины, совершая информационный террор. Но украинцы не должны доверять и подыгрывать ему.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя анонимному источнику. Это иногда приобретает нездоровые формы, когда в социальных сетях и на сайтах распространяются сознательные вбросы из России, цель которых лишь одна: дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина не должна подыгрывать фейкам со стороны врага, нашему государству нужен "информационный суверенитет". Тогда каждый гражданин сможет сознательно воспринимать любую информацию, любое сообщение, от кого бы они не шли.

"Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие", - подчеркнул президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов из-за попытки хищения
В Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов из-за попытки хищения
17 июля 2022 г. 00:38
СМИ: Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют выборы 
СМИ: Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют выборы 
16 июля 2022 г. 22:24
Cаудовский кронпринц напомнил Байдену ошибки США в Ираке
Cаудовский кронпринц напомнил Байдену ошибки США в Ираке
16 июля 2022 г. 21:47
В ООН заявили о невозможности запланированных на июль переговоров по конституции Сирии
В ООН заявили о невозможности запланированных на июль переговоров по конституции Сирии
16 июля 2022 г. 18:57
Министерство энергетики Шри-Ланки ввело абонементы и квоты на заправку
Министерство энергетики Шри-Ланки ввело абонементы и квоты на заправку
16 июля 2022 г. 17:44
На саммите G20 не подписали совместное заявление из-за разногласий по войне в Украине
На саммите G20 не подписали совместное заявление из-за разногласий по войне в Украине
16 июля 2022 г. 17:07
В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19
В Японии зафиксированы рекордные 110,6 тыс. новых случаев COVID-19
16 июля 2022 г. 16:43
От последствий жары в Испании за неполную неделю скончались 360 человек
От последствий жары в Испании за неполную неделю скончались 360 человек
16 июля 2022 г. 16:33
В Джидде открылся саммит аравийских монархий с участием Египта, Иордании, Ирака и США
В Джидде открылся саммит аравийских монархий с участием Египта, Иордании, Ирака и США
16 июля 2022 г. 15:56
В регионах Франции впервые температура превысила 40 градусов
В регионах Франции впервые температура превысила 40 градусов
16 июля 2022 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi