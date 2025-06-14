Зеленский предупредил о дополнительных рисках для Украины из-за конфликта между Ираном и Израилем

Новая волна конфликта между Ираном и Израилем создает дополнительные риски для Украины, в частности с точки зрения энергетики и безопасности.

Новая волна конфликта между Ираном и Израилем создает дополнительные риски для Украины, в частности с точки зрения энергетики и безопасности.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, а это выгодно России. Если не будет введено ограничение на экспортную цену, добавил Зеленский, РФ получит дополнительные сверхприбыли, которые могут быть направлены на войну против Украины.

"Этот фактор нам точно не помогает. Поэтому и поэтому, наш голос будет сильнее во время разговоров с американской стороной о введении прайскепов и применения санкций против энергетики РФ", - сказал Зеленский.

Президент также анонсировал новые контакты с США, в частности с Дональдом Трампом, для обсуждения вопросов нефтяных ограничений и продолжения поддержки Украины.

По мнению Зеленского, важным будет и анализ последствий израильских ударов по иранской военной индустрии. Если действительно поражены заводы, производящие "Шахеды" и ракеты, это непосредственно повлияет на способность Ирана поставлять оружие России.

"Будем надеяться, что соответствующее производство или передача российской стороне уменьшится. Это помогает Украине", - отметил глава государства.", - отметил глава государства.

Зеленский также упомянул о возможном снижении объемов западной помощи Украине на фоне обострения на Ближнем Востоке.

"Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы не уменьшалась помощь Украине из-за этого. А в прошлый раз это был фактор, который замедлил помощь Украине. И это факт", - подчеркнул президент.