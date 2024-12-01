Зеленский предложил вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский допустил присоединение страны к НАТО при условии, что на Киев не распространится действие пятой статьи договора альянса о коллективной самообороне.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил присоединение страны к НАТО при условии, что на Киев не распространится действие пятой статьи договора альянса о коллективной самообороне.

Как передает Report со ссылкой на издание "Страна.ua", об этом украинский лидер заявил на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами.

По словам главы государства, Украина никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в блок не будет касаться части ее территории.

"Но как мы говорили, мы понимаем, что пятая поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков вовлечения их в войну", — заявил В.Зеленский.

Он подчеркнул, что страна никогда не привлекала к военным действиям армии входящих в НАТО государств. Зеленский добавил, что, если поднимет вопрос о войсках альянса в зоне конфликта на Украине, лишится поддержки половины партнеров.

Напомним, что ранее в интервью телеканалу Sky New украинский президент допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут под зонтик НАТО.