Зеленский предложил Раде ввести в Украине режим ЧП

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести на территории страны режим чрезвычайного положения на 30 суток с 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести на территории страны режим чрезвычайного положения на 30 суток с 24 февраля.

Как передает Report, соответствующий указ, который подлежит рассмотрению в парламенте Украины, опубликован на сайте Рады в среду.

"Ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток", - говорится в документе.