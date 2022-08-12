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Зеленский предложил Раде вновь продлить срок военного положения и всеобщей мобилизации

Зеленский предложил Раде вновь продлить срок военного положения и всеобщей мобилизации Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", передает Report со ссылкой на Интерфакс
Другие страны
12 августа 2022 г. 19:01
Зеленский предложил Раде вновь продлить срок военного положения и всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующие проекты законов зарегистрированы под №№ 7664 и 7665. Их тексты в настоящее время на сайте парламента отсутствуют.

Вместе с тем член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем "Телеграм-канале" отметил, что Рада собирается рассмотреть эти документы в ближайшие дни, а сроки продления и военного положения, и всеобщей мобилизации могут составить 90 дней.

"Говорят, продление на 90 дней, но нужно дождаться официального документа", - написал он.

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