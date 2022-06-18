Зеленский предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия, известной также как Стамбульская конвенция.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении домашнего насилия, известной также как Стамбульская конвенция.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, информация о документе обнародована на сайте парламента.

По данным источников "Европейской правды", депутаты Рады могут рассмотреть законопроект уже 20 июня.

Требование ратификации Стамбульской конвенции непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка утверждения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Стамбульская конвенция была подписана Украиной еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицирована из-за протестов церквей и консервативных политиков против употребленного в ней термина "гендер".

Напомним, что Стамбульская конвенция или Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия - международное соглашение, впервые подписанное в 2011 году. Это первый подобный документ, который юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин.

Страны, присоединившиеся к конвенции, должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Отметим, что документ подписали 46 стран и ЕС. Однако еще 11 из них не ратифицировали это соглашение.