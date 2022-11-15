Зеленский предложил провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности проведения обмена пленными по формуле "всех на всех".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности проведения обмена пленными по формуле "всех на всех".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в видеообращении к саммиту G20.

"Мы должны объединиться ради единственно реальной модели освобождения пленников — "всех на всех" ",— заявил он.

По его словам, сейчас "настало время", когда конфликт с Россией "может быть остановлен". При этом президент Украины призвал другие страны не требовать от Киева пойти на "компромиссы с совестью".

Обмены пленными между Украиной и РФ проводятся по заранее согласованным сторонами спискам.