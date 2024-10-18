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Зеленский: Позиция США по вступлению Украины в НАТО изменилась в лучшую сторону

Зеленский: Позиция США по вступлению Украины в НАТО изменилась в лучшую сторону Позиция США по вступлению Украины в НАТО изменилась в лучшую сторону, но у Германии остается скепсис.
Другие страны
18 октября 2024 г. 20:38
Зеленский: Позиция США по вступлению Украины в НАТО изменилась в лучшую сторону

Позиция США по вступлению Украины в НАТО изменилась в лучшую сторону, но у Германии остается скепсис.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в эфире телемарафона.

"Мы много говорили о будущем Украины именно в НАТО. Немецкая позиция очень важна, потому что скепсис остался у немцев. И мы ближе к НАТО с США, чем когда-то были. Считаю, гораздо ближе", - добавил Зеленский.

Зеленский отметил, что не видит серьезных рисков относительно приглашения Украины в НАТО. "Не подпишут те, кто хочет оставить пространство в диалоге с Россией. Я так думаю", - сказал он.

Он также заявил, что США в течение октября-декабря выделят Украине ряд пакетов военной помощи стоимостью от 500 до 750 млн долларов.

"Два дня назад был разговор с президентом США Джо Байденом. Договорились, что это будет частью плана, мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить", - рассказал он.

Зеленский сообщил, что Украина не будет раскрывать содержание тайных приложений плана победы странам, которые не передают ей помощь. В то же время Зеленский подчеркнул, что план победы у таких стран есть "на столе".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: ABŞ-nin Ukraynanın NATO-ya daxil olması ilə bağlı mövqeyi müsbətə doğru dəyişib

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